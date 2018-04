Antes preterido, Bruno César vira opção

A temporada 2011 mal começou e tudo que o meia-atacante, apelidado carinhosamente de "Chuta Chuta" durante os bons tempos, construiu já se esvaiu pelo ralo. Ainda não marcou gol, foi tirado do time logo na véspera da partida mais importante - e lamentada - do ano. Justo quando o time mais precisava de um gol, faltou o "chutador oficial" da equipe.

Tite não deu nenhuma justificativa concreta para tirar o meia do time. Nos bastidores, comenta-se que as reclamações de Ronaldo quanto ao egoísmo dos colegas foi a gota d"água. Mas o técnico já dava mostras há tempos de que não é um fã do futebol do camisa 10 corintiano.

Quando escalado como titular, foi raro um jogo que Bruno César terminou. Das 13 vezes que o meia-atacante iniciou uma partida sob o comando do treinador, foi substituído simplesmente em 10 oportunidades.

Não é por acaso também que sua média de gols caiu. Antes da chegada do treinador, o camisa 10 havia marcado 11 vezes. De lá para cá, anotou apenas três gols. E a revelação da temporada passada passou a ouvir vaias.

Hoje, o jogador torna-se uma opção novamente. Se vai jogar ou não, Tite não quis dizer. Pesa a favor do jogador a ausência de dois companheiros de ataque, Dentinho e o "desafeto" Ronaldo. Diminuíram as opções do treinador.

"Ainda não está definido. Estou pensando na melhor forma de o time atuar", disse Tite. "Sinceramente, não sei se é com o Bruno César ou não."

O jogador não digeriu bem a perda de um lugar na equipe logo no momento em que o Corinthians precisava marcar gols. Nem a torcida. Tanto que nenhuma voz da Fiel se voltou contra o jogador depois do vexame de perder a classificação para a Libertadores para o Tolima, na última quarta-feira (derrota por 2 a 0). Mas pegou no pé de Tite. Não se sabe quem sairá vencedor nesta queda de braço.