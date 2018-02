Antidoping de austríacos dão negativo e COI pede sangue Deu negativo os dez exames antidoping feitos de surpresa com integrantes da equipe austríaca dos Jogos Olímpicos de inverno. Seis fundistas e quatro biatletas foram testados. O resultado dos exames dos biatletas Wolfgang Perner e Wolfgang Rottman foram os que mais surpreenderam, já que a dupla se desligou da equipe sem pedir autorização e acabou expulsa. Esperava-se que a saída de ambos se devesse a uso de doping, o que não se confirmou. A presença de Walter Mayer, ex-diretor desportivo das equipes de fundo e biatlo, na Vila Olímpica desencadeou as suspeitas sobre os atletas da Áustria, já que Mayer teve envolvimento em ministrar doping a atletas nos Jogos de Salt Lake City, em 2002, e, por isso, foi suspenso pelo COI até 2010. Ele deixou a Vila Olímpica antes da inspeção da polícia italiana, acionada pelo COI, e só foi localizado quando já estava na Áustria, onde se envolveu em um acidente de automobilístico. O Comitê Olímpico Internacional não se contentou com o resultado negativo dos exames de urina e vai exigir exames de sangue. ?Os exames de sangue sem notificação prévia aos atletas são feitos com freqüência durante a temporada. Os suspeitos serão incluídos na lista. A Federação Internacional de Esqui vai coordenar as análises assim que os Jogos de Turim sejam encerrados?, disse o presidente da comissão médica e científica do COI, Arne Lungqvist. Segundo Lungqvist, havia suspeita de que os atletas tivessem usado pequenas doses de EPO (eritropoietina) dias antes da competição, mas nada foi detectado. Também foram descartadas a presença de estimulantes e esteróides anabolizantes. ?Não estamos dizendo que acreditamos se tratar de um caso de doping, mas há boas razões para investigarmos se as regras foram burladas?, disse Lungqvist.