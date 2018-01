Antoine Jaoude busca vaga na Olimpíada Antoine Jaoude, prata na luta olímpica no Pan-Americano de Santo Domingo, pode conquistar vaga para a Olimpíada de Atenas nesse fim de semana. O atleta inicia neste sábado a disputa do segundo torneio classificatório da modalidade, na Eslovênia - no Mundial dos EUA, em setembro, também seletivo, ele ficou em 12º lugar e somente os 10 primeiros classificaram-se. Roberto Leitão, hoje técnico da seleção, foi o último lutador brasileiro a ir aos Jogos Olímpicos, em 1992, em Barcelona - foi o 11º colocado. Desta vez, Antoine tem de ficar entre os cinco melhores em sua categoria, estilo livre até 96kg (são 32 lutadores), para não precisar disputar o último Pré-Olímpico, nos dias 14 e 15, na Bulgária. "Meu último torneio importante foi em setembro. Desde então só treinei. Meus adversários lutam todo fim de semana, mas estou aqui para ganhar a vaga agora", afirmou o brasileiro. Ele está há 15 dias treinando na Bulgária com o ex-campeão George Kalchev. Antoine, que não arranjou nenhum patrocínio após a prata no Pan, ficou a um ponto das vagas para Atlanta/1996 e Sydney/2000. Somente Antoine e Juliana Vieira, quarta colocada no estilo livre (72 kg) no Pan, têm todas as despesas pagas pela Confederação Brasileira. Juliana disputará a seletiva da Tunísia a partir de sexta-feira. Caso não fique entre as três melhores, irá à Espanha nos dias 20 e 21. Fernanda Peres (48 kg), Lucimar Medeiros (55 kg) e Rosângela Conceição (72 kg), campeãs brasileiras em suas categorias, viajarão com recursos próprios. Na luta greco-romana, apenas Rodrigo Artilheiro (120 kg) está confirmado - tem quatro patrocínios pessoais. Iuri Estevão (60 kg), que ganhará a passagem da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer do Pará, precisa de dinheiro para hospedagem. Zulu (84 kg), do Big Brother 4, topou o confinamento para arrumar patrocínio, mas até agora nem fama conseguiu. As seletivas serão na Sérvia e Montenegro (28 e 29 de fevereiro) e no Uzbequistão (13 e 14 de março).