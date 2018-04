Antônio Carlos cansou de treinar: quer pegar o Paraná Seis meses e meio depois de sofrer rompimento dos ligamentos cruzados anteriores, dos meniscos e lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo, Antônio Carlos está pronto para voltar. E se depender de sua vontade, estará em campo contra o Paraná, em Curitiba, no domingo da próxima semana, e diante do Fluminense, dia 2 de dezembro, na Vila Belmiro. E ainda sonha com um contrato até o fim da Libertadores de 2008. "Quero jogar as duas próximas partidas para depois resolver o que vou fazer", revelou o zagueiro de 38 anos. Sua intenção é renovar por seis meses e ajudar o Santos na Libertadores. "Vanderlei (Luxemburgo) me disse que gostaria de contar comigo na Libertadores do ano que vem. Da contusão não sinto nada e venho treinando com vontade." A disposição de Antônio Carlos serve de exemplo para os mais novos: é sempre um dos primeiros a entrar em campo e o último a sair. Sua vontade é ajudar o clube a ganhar um título de expressão para retribuir o tratamento que recebeu. "Continuar ou não no Santos depende da permanência de Luxemburgo", disse, ressaltando que, se não for no Santos e com o atual técnico, vai encerrar a carreira no fim do ano.