Antônio Delfino é ouro nos 400 metros Todos os olhos estão em Ádria dos Santos, a estrela da equipe brasileira na Paraolimpíada de Atenas, mas o piauiense Antônio Delfino também está brilhando. Nesta quarta-feira, além de ganhar a sua segunda medalha de ouro em Atenas, agora nos 400 metros rasos, categoria T46 (para amputados de uma mão) - a primeira foi na segunda, nos 200 metros rasos -, Delfino bateu o recorde mundial da prova, que já pertencia a ele, com o tempo de 48s47. O australiano Heath Francis foi prata (48s72) e o chinês Fagi Wu ficou com o bronze (49s53). A prova dos 400 metros foi, até agora, a mais sensacional dos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Favorito para o ouro, Delfino largou mal e permitiu que Heath Francis abrisse vantagem e cruzasse a marca dos 200 metros ligeiramente à frente. Quando o grupo alcançou os 50 metros finais da prova, no entanto, Delfino mostrou a sua força, arrancou e superou o australiano na reta de chegada. "Foi duro, mas eu cheguei lá. Sabia que tinha forças para reagir, guardei tudo para os 50 metros finais e deu certo. Agora, eles que corram atrás do meu recorde", afirmou o brasileiro. Delfino treina em Brasília em condições muito precárias. Ele, que perdeu a mão direita cortando cana no Piauí, tem uma pista de terra à disposição. Sobre as dificuldades enfrentadas na prova desta quarta-feira, a explicação foi simples. "Jantei mal ontem, foi isso. Já expliquei para o meu técnico", contou.