Antônio e Mariana vencem no triatlo O cearense Antônio Marcos e a brasiliense Mariana Ohata venceram neste domingo a terceira seletiva para a seleção brasileira permanente de triatlo no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Antônio venceu as três etapas da seletiva (já havia chegado na frente em Vila Velha e Vitória) e está perto de integrar o time brasileiro. O paranaense Juraci Moreira ficou em segundo. A Confederação Brasileira de Triatlo ainda não anunciou os integrantes da seleção.