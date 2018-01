Antônio Maciel serve de exemplo na SS Antônio Maciel vai disputar neste sábado a sua segunda Corrida de São Silvestre. Mas ele só adotou o esporte depois do grave acidente automobilístico que sofreu há 5 anos, quando teve os pés amputados. O esporte foi a melhor saída para a recuperação desse fluminense de Nova Iguaçu. E Antônio Maciel mostrou que levava jeito para as provas de rua, ao ser campeão da categoria de amputados da Maratona de Nova York em 2004. ?Foi um acidente na Rodovia Presidente Dutra. Perdi os pés na hora. Quem me socorreu foram os mesmos caras com quem eu tinha trabalhado no Resgate. Eles ainda colocaram meus pés no gelo e fiz reimplante, mas não deu certo. Os pés não ?colaram??, lembrou o atleta de 41 anos, que em Nova Iguaçu é conhecido como ?Perna Elétrica?. ?Adoro quando a criançada me chama assim na rua.? O acidente serviu como um recomeço para Antônio Maciel, que era técnico de enfermagem e está aposentado pelo Estado do Rio de Janeiro. ?Se não fosse isso, eu não estaria correndo. Conheci o doutor Marcos Guedes aqui em São Paulo, que é especialista em prótese ? também usa uma. Ele me incentivou à prática de algum esporte e a corrida me cativou?, contou. A primeira corrida dele foi em 2002, no Rio de Janeiro. ?Eram cinco quilômetros e eu cheguei em último. Mas as pessoas me incentivaram tanto que não parei mais?, revelou Antônio Maciel. Apesar de ter obtido bons resultados nas corridas, Antônio Maciel não vive só do esporte. ?Tenho patrocínio da Mizuno e ajuda do PPP (Projeto Próximo Passo) aqui de São Paulo, mas me viro também dando palestras. Não falo só da maneira como o acidente mudou minha vida e da carreira de atleta, mas do dia-a-dia de um deficiente físico?, explicou o para-atleta, que usa duas próteses de fibra de carbono para correr. ?São lâminas que custam muito caro: R$ 20 mil.? Em relação à São Silvestre, a expectativa é de brigar pelo pódio. ?A disputa vai ser dura. Se já é uma corrida dura para os atletas de ponta, imagine para os deficientes. Mas acho que este ano dá para brigar pelo pódio?, avisou Antônio Maciel.