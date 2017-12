Ao lado de reforço dos Estados Unidos, Pato faz primeiro treino no Chelsea

Além do brasileiro, o treino contou com outro recém-contratado. O zagueiro norte-americano Matt Miazga, de 20 anos, veio do Red Bull New York e assinou contrato de quatro anos e meio. No tradicional rachão de véspera de partida, os novos reforços ficaram em times opostos.

E quem se deu melhor foi Pato, que venceu a partida ao lado do compatriota William e do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. Miazga é considerado uma das principais revelações do futebol dos Estados Unidos. Em novembro, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal de seu país. Participou da goleada por 6 a 1 sobre San Vicente pelas Eliminatórias da Concacaf.