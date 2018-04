AO VIVO: Ondas melhoram e Gabriel Medina cai na água

No quinto dos 13 dias de janela do Pipe Masters, a organização decidiu realizar a competição depois de avaliar que o mar apresenta condições adequadas para a disputa. No início da manhã no horário local (14h35 horário de Brasília) foi definido que a etapa havaiana do Circuito Mundial de Surfe será realizado e os primeiros a entrar na água são os finalistas da triagem: Hank Gaskell, Jamie O''Brien, Makai McNamara e Reef McIntosh.

Dois deles avançam para a chave principal do torneio, sendo que um ficará ao lado de Gabriel Medina e outro ao lado de Mick Fanning. Se a competição puder ser realizada até o final do dia - ou seja, se o mar mantiver boas condições - Medina entrará na água na sexta bateria da primeira fase, o que deve ocorrer por volta das 11h horário local (19h de Brasília). Antes dele, entrarão na água Kelly Slater e Fanning.

Na primeira fase do Pipe Masters, cada chave tem três surfistas e o melhor na bateria avança para a terceira fase. Os dois perdedores vão para a segunda fase e disputam uma repescagem. Quem perder dá adeus à competição. A terceira fase também é eliminatória no evento.

O Pipe Masters pode consagrar o brasileiro Gabriel Medina como o primeiro campeão do mundo do País. Ele lidera o ranking mundial e disputa o cobiçado troféu com dois veteranos que colecionam taças: o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, e o australiano Mick Fanning, três vezes.