O Billabong Pipe Masters continua neste sábado com a realização da segunda fase, que é uma repescagem entre os perdedores da primeira fase, e a terceira fase. As condições do mar são boas, com ondas de até seis metros. O sistema de disputa será o "dual heats", quando duas baterias simultâneas entram no mar, com diferença de 20 minutos entre elas.