Aos 19 anos, Michel Macedo garante vaga para Olimpíada de Inverno no esqui alpino

A delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Inverno, que será em PyeongChang, na Coreia do Sul, em fevereiro de 2018, já tem o seu primeiro representante dos esportes de neve definido. Michel Macedo, jovem esquiador de 19 anos, disputará a sua primeira edição olímpica nas provas técnicas da tradicional modalidade de esqui alpino.

Natural de Fortaleza, Michel Macedo será o responsável por escrever mais uma página do esqui alpino brasileiro em solo sul-coreano. "A sensação da classificação é muito emocionante. É legal porque finalmente posso ver meu esforço e trabalho começarem a se revelar. Estou bem emocionado por essa classificação para os meus primeiros Jogos Olímpicos", contou.

Residente em Oregon, nos Estados Unidos, Michel Macedo trilha um caminho de grandes conquistas desde cedo, figurando entre os principais esquiadores do circuito norte-americano nas diferentes categorias que disputou. Como grande feito na carreira até aqui, registra um Top 15 nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Lillehammer, na Noruega, em 2016, até hoje o melhor resultado brasileiro olímpico na modalidade.

"O Michel tem se destacado desde as categorias de base pelo talento e dedicação e caminha de forma consistente para se tornar um dos melhores atletas brasileiros da modalidade. A primeira classificação para os Jogos Olímpicos com apenas 19 anos vai ser muito importante para o seu desenvolvimento e carreira", pontuou Pedro Cavazzoni, CEO da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Apesar da pouca idade, o atleta já subiu ao pódio em nove provas internacionais válidas pela Federação Internacional de Ski (FIS, na sigla em inglês) e, nos últimos 12 meses, quebrou quatro dos cinco recordes nacionais de esqui alpino, o que o torna um dos atletas mais versáteis e completos da história do esporte no Brasil.

"Estamos muito contentes com a classificação do Michel para as provas técnicas do esqui alpino para os Jogos Olímpicos de 2018, fruto da grande dedicação do atleta, que venceu a saudável disputa com Guilherme Grahn quebrando vários recordes brasileiros no processo", exaltou o presidente da CBDN, Stefano Arnhold.

Agora, Michel Macedo foca todas suas atenções para os dias 18 e 22 de fevereiro de 2018, quando disputa as provas de Slalom Gigante e Slalom no Yongpyong Alpine Centre, em PyeongChang. "Minha preparação não muda muito em relação ao plano original. Vou competir e treinar durante janeiro e começo de fevereiro. Colocarei um último esforço para melhorar ainda mais antes do início dos Jogos. Tenho muita expectativa pelo impacto que os Jogos podem ter na minha carreira e desenvolvimento como atleta. Acredito que posso conseguir resultados muito bons para o Ski Alpino brasileiro", encerrou.