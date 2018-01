Aos 28, Popó quer divulgar ?Nobre Arte? Acelino ?Popó? Freitas, campeão mundial dos superpenas da Associação Mundial e da Organização Mundial de Boxe, completou 28 anos ontem. No sábado, recebeu 100 amigos e parentes em sua casa, em um condomínio na Grande Salvador. Depois os convidados seguiram para a Boate Albatroz, na Estrada do Côco. Mas quem vai ganhar presente será o boxe. O pugilista, que já tem a empresa Ali Promoções e Produções, prepara-se para difundir a ?Nobre Arte?. Leia mais no Jornal da Tarde