Aos 38 anos, Carlão volta às quadras Carlão, ex-jogador de vôlei e capitão da Seleção Brasileira na conquista do ouro de Barcelona/92, voltará às quadras em 2006. O veterano de 38 anos foi contratado pela Cimed, de Florianópolis, para o restante da Superliga. Ele será comandado pelo técnico e amigo Renan Dal Zotto, com quem chegou a atuar na Seleção no Mundial de 1986. Ele garante que manteve a forma física treinando e jogando vôlei de praia. A Cimed contratou ainda outros reforços: China, Marcelo e Eduardo.