Aos 44 anos, Holyfield enfrenta Oquendo e sonha com título Evander Holyfield insiste em desafiar o tempo. Aos 44 anos, o lendário boxeador sobe ao ringue nesta sexta-feira, em San Antonio, nos Estados Unidos, para dar mais um passo, segundo ele, à unificação do título dos pesos pesados. Seu adversário será o porto-riquenho Fres Oquendo, de 33 anos, que chegou a ser apontado como um novo destaque da categoria, mas não vingou diante de adversários mais gabaritados como David Tua, John Ruiz e Chris Byrd. Ex-campeão unificado dos pesados e também ex-campeão dos cruzadores, Holyfield sonha com um ?2007 glorioso?. ?Vou abandonar o boxe em 2008, mas antes vou ganhar recuperar os cinturões mundiais?, avisou. Conhecido como ?The Real Deal?, ele refere-se aos títulos do CMB, AMB e FIB. ?Oquendo também será campeão, mas depois de mim?, disse o veterano pugilista, que reúne no currículo vitórias preciosas sobre Mike Tyson (duas vezes), George Foreman, Larry Holmes e Riddick Bowe. Na entrevista coletiva desta quinta-feira, Holyfield não descartou a possibilidade de enfrentar Mike Tyson pela terceira vez. ?Todos acham que ele me mordeu as orelhas porque estava querendo me machucar por estar muito nervoso. Na verdade, ele só queria encontrar uma forma de fugir do ringue. E encontrou a saída?, lembrou o pugilista, falando do histórico combate em 1997. Holyfield, que na próxima quarta-feira completa 22 anos de boxe profissional, soma 39 vitórias (26 nocautes), oito derrotas e dois empates. Oquendo acumula 26 vitórias (16 nocautes) e três derrotas.