Aos 47 anos, John McEnroe volta a ser campeão no tênis Um dos maiores tenistas da história, o norte-americano John McEnroe provou que seu talento não envelhece. Aos 47 anos, ele conquistou o título do torneio de duplas em San Jose, na noite de domingo, nos Estados Unidos - não disputava uma competição oficial da ATP desde 1994. McEnroe jogou ao lado do sueco Jonas Bjorkman (33 anos). E na final, eles venceram os norte-americanos Paul Godstein (29 anos) e Jim Thomas (31 anos) por 2 sets a 1, com apertadas parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 10/7. "É maravilhoso. Não há como negar, é muito bonito?, disse o veterano tenista. Ex-número 1 do mundo, McEnroe já conquistou 7 títulos de torneios do Grand Slam. Além disso, foi campeão 77 vezes nas simples e chegou ao 71º troféu em competições de duplas. Com o sucesso dessa volta, McEnroe admitiu jogar mais alguns torneios oficiais da ATP, durante seu calendário de competições para veteranos do tênis. Na final de simples do Torneio de San Jose, o inglês Andrew Murray conquistou o título ao derrotar o australiano Lleyton Hewitt também por 2 sets a 1, com parciais 2/6, 6/1 e 7/6 (7/3).