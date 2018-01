Aos 72 anos, Edgar ainda quer correr A imagem apareceu nos jornais. Um negro alto, espigado, com os dois pés no ar. As matérias saudavam o novo recordista mundial e olímpico do salto triplo, um brasileiro chamado Adhemar Ferreira da Silva, que espantara o mundo na Olimpíada de Helsinque. Era 1952 e um outro negro, então com 21 anos, descobria, com aquelas manchetes de jornais, com o que falavam no rádio, aquilo que queria ser: um atleta, que nem o Adhemar. Chamava-se Edgard Freire, aquele rapaz. Hoje, aos 72 anos, Edgard foi o mais velho dos participantes da Maratona de Revezamento, que levou cerca de 25 mil atletas às ruas da cidade. Leia mais no Estadão