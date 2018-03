Apagão prejudica mais outros esportes Não é só para os organizadores do futebol que a lei do apagão está dando trabalho. Em outros esportes praticados em ambientes fechados - como vôlei, basquete e boxe - providências terão de ser tomadas ainda com mais rigor que nos estádios de futebol, já que, tanto de dia como à noite, os eventos necessitam de iluminação. Leia a íntegra no Jornal da Tarde