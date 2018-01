Apesar da má fase, Kelly Slater ainda impõe respeito em Pipeline

Pela primeira vez nos últimos anos o norte-americano Kelly Slater chega em Pipeline, para a disputa da última etapa do Circuito Mundial de Surfe, longe dos holofotes. O 11 vezes campeão mundial teve uma temporada irregular e não está brigando pelo título, o que é raro. Essa ausência do maior surfista de todos os tempos é sentida pelos adversários.

"A idade deve estar pegando para o Kelly Slater. Ele pode estar sentindo um pouco, vemos isso pelos resultados. Até em ondas que ele costuma ir bem, como Fiji, Teahupoo e Snapper, ele não conseguiu ir bem. É difícil parar de surfar, acho que ele até pensou nisso, mas não é simples. Até entendo ele, vamos ver quando vai parar. Eu não sei, mas pode estar perto", afirmou Gabriel Medina, que considera Slater um ídolo.

Quem também sente a ausência dele é Mick Fanning, que lidera o ranking mundial. "É muito diferente não ter o Kelly na briga, mas isso faz parte do surfe no momento. Ele surfa sempre muito bem e faz baterias duras, mas essa é a evolução. Ele mudou a história do esporte. Isso faz parte, mas se eu dizer que ele está perto de parar, pode ser que ele volte com tudo e seja campeão no ano que vem", disse.

Tanto Fanning quanto Medina sabem que, independentemente de Slater estar na nona posição do ranking, ele é um especialista nas ondas do Havaí e tem no currículo sete vitórias no Pipe Masters (1992, 94, 95, 96, 99, 2008 e 2013). "Ele não está na briga pelo título, mas está em cima. É um cara muito difícil aqui em Pipeline, qualquer um que estiver na bateria contra ele sabe que será uma batalha dura e acho bom ter ele nesse campeonato", concluiu Medina.

BATERIAS DA 1ª FASE

1ª - Italo Ferreira (BRA) x Adrian Buchan (AUS) x Glenn Hall (IRL)

2ª - Owen Wright (AUS) x Jadson André (BRA) x Dusty Payne (HAV)

3ª - Gabriel Medina (BRA) x Keanu Asing (HAV) x Wade Carmichael (AUS)

4ª - Adriano de Souza (BRA) x Michel Bourez (TAH) x Jack Robinson (AUS)

5ª - Filipe Toledo (BRA) x Kolohe Andino (EUA) x Jamie O'Brien (HAV)

6ª - Mick Fanning (AUS) x Sebastian Zietz (HAV) x Bruce Irons (HAV)

7ª - Julian Wilson (AUS) x Kai Otton (AUS) x Ricardo Christie (NZL)

8ª - Jeremy Flores (FRA) x Matt Wilkinson (AUS) x Jordy Smith (AFR)

9ª - Kelly Slater (EUA) x Taj Burrow (AUS) x CJ Hobgood (EUA)

10ª - Nat Young (EUA) x John John Florence (HAV) x Brett Simpson (EUA)

11ª - Bede Durbidge (AUS) x Wiggolly Dantas (BRA) x Adam Melling (AUS)

12ª - Josh Kerr (AUS) x Joel Parkinson (AUS) x Miguel Pupo (BRA)