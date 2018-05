Apesar dos alertas, atletas de rúgbi não temem o zika

As atletas estrangeiras que vieram participar do Super Desafio BRA, a 2ª etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens não se mostraram preocupadas com a polêmica sobre o vírus zika no Brasil. A World Rugby, entidade que comanda o esporte no mundo, até divulgou um comunicado alertando para os possíveis riscos e recomendando precauções, mas as jogadoras garantem estar bem tranquilas no Brasil.

"Recebemos todos tipos de informações do Comitê Olímpico Neozelandês, que tem monitorado a situação de perto. Falaram que o risco é mínimo e não estamos preocupadas", explicou Sarah Goss, capitã da Nova Zelândia. Entre as recomendações, está o uso de mangas compridas, mas ela avisa que não vai adotar a medida. "É muito quente para fazer isso. Não precisa."

A recomendação pede o uso de camisas e mangas compridas inclusive nos jogos (houve uma permissão especial para fazer isso na competição em Barueri), usar calçado fechado, repelentes e até mosquiteiros na hora de dormir. "Nós estamos bem confortáveis com cremes e sprays contra insetos. Fizemos atividades ao ar livre aqui no Brasil e não tivemos nenhum tipo de problema. Se tivéssemos alguma preocupação, não viríamos", explicou Shannon Parry, capitã da Austrália.

A competição será realizada neste fim de semana na Arena Barueri. São 12 seleções na disputa e o Brasil está no Grupo C, ao lado de Inglaterra, França e Japão. "É um teste e uma preparação para a Olimpíada. Algumas seleções estão com força máxima e outras estão testando atletas ou escondendo um pouco o jogo", comentou Beatriz Futuro, a Baby, uma das mais experientes jogadoras do Brasil.