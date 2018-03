Apesar de assédio, Leão fica Leão deve continuar no Santos mesmo se o time não se classificar às semifinais da Libertadores, no jogo de volta contra o América, quinta-feira à noite, na Vila Belmiro - perdeu no México por 2 a 0. Ontem, o diretor de futebol do Atlético-MG, Beto Arantes, voltou a conversar por telefone com o técnico, mas descartou contratá-lo para substituir Geninho, que pediu demissão após ser eliminado da Copa do Brasil. "Leão me disse que está satisfeito no Santos e que não pretende sair de São Paulo até setembro, quando uma de suas filhas vai se casar. E não há como contratarmos um técnico com os valores que ele passou: R$ 500 mil por mês." O técnico também confirmou que não tem contrato assinado com o Santos. Os jogadores voltam aos treinos amanhã, de olho no jogo com o América mexicano.