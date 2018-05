Apesar de lesão no ombro, Rodrigo treina e pode jogar clássico pelo Vasco O zagueiro Rodrigo surpreendeu neste sábado e participou do treinamento do Vasco normalmente, apesar de sofrer com uma luxação no ombro direito. Assim, o capitão ainda tem esperanças de atuar no clássico de domingo contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Caso não tenha condições de jogar, Rafael Vaz deve entrar como titular.