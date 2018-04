Apesar de susto, Utah Jazz vence Warriors pela NBA

O Utah Jazz quase perdeu uma vantagem de 23 pontos, mas se recuperou no último quarto de jogo e venceu na rodada de sábado da NBA o Golden State Warriors, em casa, por 133 a 110. O time de Utah conseguiu 12 cestas de três pontos, estabelecendo um novo recorde da equipe no fundamento. Deron Williams fez 16 dos seus 30 pontos no último quarto, enquanto Mehmet Okur marcou 28 pontos e Ronnie Brewer outros 19 -- sete jogadores do Utah marcaram mais de 10 pontos cada. Mas, apesar da vitória, o técnico do Utah, Jerry Sloan, não ficou feliz por sua equipe ter cedido 110 pontos. "Poderíamos ter feito um trabalho melhor defensivamente", afirmou Sloan a jornalistas, após a partida. "Fomos horríveis em alguns setores tentando defendê-los." Al Harrington marcou 38 pontos para o Golden State, que chegou a estar a apenas seis pontos atrás no marcador faltando pouco mais de nove minutos no último quarto. Confira a seguir os outros resultados da rodada: Milwaukee Bucks 78 x 72 Chicago Bulls Houston Rockets 89 x 80 Portland Trail Blazers New Jersey Nets 93 x 88 Philadelphia 76ers Indiana Pacers 121 x 111 Memphis Grizzlies