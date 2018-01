Apesar dos problemas, Rio confirma o Pré-Pan de Vela O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2007 (Co-Rio) confirmou nesta quinta-feira a realização do Pré-Pan de Vela, de 8 a 15 de outubro, apesar dos problemas para a reforma da Marina da Glória, local que sediará as competições - a entidade admitiu que a modalidade pode até mesmo ser excluída do Pan. Por causa da reforma, o Pré-Pan será no Iate Clube do Rio de Janeiro. Doze países já confirmaram participação no Pré-Pan: Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Colômbia e Estados Unidos ainda não garantiram presença. As obras na Marina da Glória foram interrompidas por determinação da Justiça, que acolheu recurso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que alega que as obras invadem o Parque do Flamengo, tombado desde 1965 e cujo projeto paisagístico é de autoria de Burle Marx.