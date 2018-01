Após 20 horas de regata, holandeses lideram; Brasil 1 é 5º O barco holandês ABN Amro 1 liderava a quinta etapa da Volvo Ocean Race na primeira parcial divulgada pela organização da prova, nesta segunda-feira, 20 horas após a largada, na Baía da Guanabara. O Brasil 1 estava em quinto lugar. Os barcos estavam na altura de Cabo Frio, no litoral fluminense, e o barco líder da classificação geral precisou de apenas 10 horas para superar os problemas numa das velas, que o deixaram em último lugar logo após a largada. Como os velejadores já esperavam, a maior dificuldade foi a falta de vento. Na passagem por Cabo Frio, alguns barcos optaram por navegar mais perto da costa. À medida em que os barcos se distanciam do Rio e tomam o rumo até Fernando de Noronha, os ventos melhoram - o que pode aumentar a distância entre os primeiros e os últimos colocados. Faltam cerca de 1.600 km para chegar à meta volante de Fernando de Noronha, passagem que renderá pontos na classificação geral. Confira a classificação parcial: 1 - ABN Amro 1 (HOL) 2 - Piratas do Caribe (EUA) 3 - ABN Amro 2 (HOL) 4 - Ericsson (SUE) 5 - Brasil 1 (BRA) 6 - Movistar (ESP)