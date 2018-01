Após 28 anos, Miguel recebe cinturão Vinte e oito anos depois de ter conquistado o título mundial dos médios-ligeiros, Miguel de Oliveira vai receber o cinturão mundial do Conselho Mundial de Boxe (CMB), que não lhe foi entregue após a vitória, por pontos, após 15 roundes, sobre o espanhol José Duran, dia 7 de maio de 1975, em Mônaco. A cerimônia será no Ginásio do Baby Barioni, às 20 horas, desta terça-feira, durante a disputa da terceira rodada do Campeonato Paulista de Boxe Amador. O cinturão, que já está sede da Federação Paulista de Boxe, tem, além do escudo central do CMB, as fotos, em cerâmica de Miguel e dos lendários campeões Joe Louis e Muhammad Ali. Miguel foi o segundo brasileiro a conquistar um título mundial. O primeiro foi Éder Jofre, que foi campeão mundial dos galos (1960 a 1965) e dos penas (1973). Miguel perdeu o cinturão na primeira defesa, ao ser derrotado por Elisha Obed. Em agosto de 1999, Acelino ?Popó? Freitas ganhou o título entre os superpenas pela Organização Mundial de Boxe. O pugilista baiano também tornou-se campeão pela Associação Mundial de Boxe (AMB), em janeiro, de 2002. Paulista - Seis categorias movimentam a terceira rodada do Campeonato Paulista de Boxe Amador, nesta terça-feira, partir das 19h25, no ginásio da Água Branca. Serão disputados combates na categoria galo (até 54 quilos), pena (57 kg), leve (60 kg), meio-médio (69 kg), médio (75 kg) e meio-pesado (81 kg). A entrada é livre.