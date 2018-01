Após 30 meses, Aurélio volta e perde Fora de forma, lutando em um peso acima do que sempre foi o seu, e de volta aos tatames após uma ausência de 30 meses, o campeão olímpico Aurélio Miguel perdeu para Daniel Hernandez, nesta quarta-feira, na quinta etapa do Circuito Brasil Olímpico, em Poços de Caldas (MG). Hernandez, medalha de prata no Pan-Americano de Winnipeg, em 1999, e classificado para a edição da República Dominicana, em agosto, venceu a luta dos pesados (mais de 100 kg) por dois wazaris. Aurélio, aos 39 anos, é campeão olímpico em Seul (1988) e medalha de bronze em Atlanta (1996) entre os meio-pesados. ?Fiquei ansioso, apesar da experiência. Preciso recuperar o reflexo e a força, mas quero continuar nessa categoria. Vou seguir com os treinos. Mas não sonho alto agora e sei que há uma bela nova geração no Brasil?, disse Aurélio.