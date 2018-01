Após 5 anos, Phelps é desclassificado por queimar a largada Pela primeira vez nos últimos cinco anos, o nadador norte-americano Michael Phelps, que ganhou oito medalhas na Olimpíada de Atenas (2004), foi desclassificado da por queimar a largada. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, durante a disputa dos 200 metros costa, válido pelo Aberto dos Estados Unidos, competição que acontece na região de West Lafayette, em Indiana. A última desclassificação do Phelps por queimar a largada havia acontecido em 2001, durante a Copa do Mundo de Baltimore. "Eu percebi que alguma coisa de errado havia acontecido, pois o barulho da torcida não foi normal", contou o nadador. A desclassificação não chegou a abalar Phelps, que conquistou a vitória nos 200 metros medley, com 1min59s26. O tempo não chegou a superar o seu recorde mundial da modalidade, que é de 1min55s84, estabelecido em agosto de ano, no Canadá.