Após 6 meses, Maurren voltará a competir nesta quarta

A saltadora Maurren Maggi voltará às pistas nesta quarta-feira, no Primeiro Festival de Velocidade, Saltos, Meio-Fundo e Fundo da Federação Paulista de Atletismo, evento que será realizado na pista Adhemar Ferreira da Silva, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. De acordo com seu técnico, Nélio Moura, a brasileira já está recuperada das duas contusões que a afastaram das competições por mais de seis meses.

"A Maurren voltou a treinar em outubro e está bem, não sentiu mais nada. Agora resolvemos colocá-la para competir para sentir o ritmo e o clima de uma prova, que é bem diferente do treinamento. Ela deve participar de três competições antes da temporada dos GPs, a partir de maio, o principal objetivo no semestre", declarou seu técnico, Nélio Moura.

Nesta temporada, Maurren terá como seu principal compromisso o Mundial de Daegu, em agosto, na Coreia do Sul. Em seguida, em outubro, ela tentará defender o título pan-americano nos Jogos de Guadalajara, no México.

Além de Maurren, medalha de ouro no salto em distância da Olimpíada de Pequim, em 2008, outro nome de destaque do atletismo brasileiro que participará da competição realizada em São Paulo será Caio Cezar dos Santos, um dos principais atletas da nova geração, que também compete no salto em distância.

Também estão confirmados na disputa Keila da Silva Costa e Jefferson Dias Sabino (ambos no salto triplo), Rogério da Silva Bispo e Lourival Nogueira de Almeida Neto (salto em distância), Eder Antonio Souza (110m com barreiras), além de Giselle Marculino de Albuquerque e Anita Leal Souza (ambas dos 100m com barreiras), entre outros atletas.