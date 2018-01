Após a décima etapa, Volta da França tem novo líder O ciclista espanhol Juan Miguel Mercado, da equipe Agritubel, foi o vencedor da décima etapa da França, disputada nesta quarta-feira entre as cidades de Cambo les Bains y Pau. Ele completou os 190,5 Km do percurso, que possui alguns trechos de montanha, em 4h49min10. Mas, o grande destaque do dia ficou para o Cyril Dessel, que chegou em segundo lugar e assumiu a camisa amarela, que é dada ao líder da classificação geral por tempos. "Meu sonho se tornou realidade. Gosto desse tipo de disputa e estou muito contente de ter conseguido a camisa amarela", contou Dessel. Já Mercado festejou a vitória, que lhe trouxe o segundo lugar na classificação por tempos, atrás justamente de Dessel. "Foi uma final muito disputada e eu não podia deixar essa oportunidade passar", explicou o espanhol. Dessel também é o primeiro colocado na classificação por montanhas, com 54 pontos. Já na classificação geral por pontos, a liderança continua com o australiano Robbie McEwen, com 211. Nesta quinta-feira acontecerá a 11ª etapa, com 206,5 Km, que será disputada entre as cidades de Tarbes, na França, e Val d´Aran/Pla-de-Beret, na Espanha. Os cinco primeiros colocados da 10ª etapa: 1.º Juan Miguel Mercado/ESP - 4h49min10 2.º Cyril Dessel/FRA - mesmo tempo 3.º Inigo Landaluze/ESP - a 56s 4.º Cristian Moreni/ITA - a 2min24 5.º Christophe Rinero/FRA - a 2min25 Classificação geral dos tempos após a 10ª etapa: 1.º Cyril Dessel/FRA - 43h07min05 2.º Juan Miguel Mercado/ESP - a 2min34 3.º Serhiy Honchar/UCR - a 3min45 4.º Cristian Moreni/ITA - a 3min51 5.º Floyd Landis/EUA - a 4min45 6.º Michael Rogers/AUS - a 4min53 7.º Inigo Landaluze/ESP - a 5min22 8.º Patrik Sinkewitz/ALE - a 5min30 9.º Andreas Kloden/ALE - a 5min35 10.º Vladimir Karpets/RUS - a 5min37 11.º Cadel Evans/AUS - a 5min37 Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 211 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 188 3.º Oscar Freire/ESP - 181 4.º Daniele Bennati/ITA - 165 5.º Erik Zabel/ALE - 48 6.º Thor Hushovd/NOR - 134 7.º Bernhard Eisel/AUT - 127 8.º Luca Paolini/ITA - 126 9.º Iñaki Isasi/ESP - 97 10.º David Kopp/ALE - 94 Classificação geral em Montanha: 1.º Cyril Dessel/FRA - 54 pontos 2.º Juan Miguel Mercado/ESP - 45 3.º Iñigo Landaluze/ESP - 38 4.º Christophe Rinero/FRA - 35 5.º Jérôme Pineau/FRA - 28 6.º Iñaki Isasi/ESP - 26 7.º Cristian Moreni/ITA - 24 8.º Cédric Vasseur/FRA - 22 9.º David De la Fuente/ESP - 17 10.º Fabian Wegmann/ALE - 15 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º AG2R - 129h32min35 2.º T-Mobile - a 2min55 3.º Phonak - a 6min04 4.º Gerolsteiner - a 6min51 5.º CSC - a 7min13 6.º Cofidis - a 7min16 7.º Euskaltel - a 7min22 8.º Discovery Channel - a 7min24 9.º Caisse d´Epargne/Baléares - a 8min55 10.º Saunier Duval - a 8min56