Após audiência, veredicto de Contador sairá em janeiro A Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância máxima da justiça desportiva mundial, encerrou nesta quinta-feira os quatro dias de audiência no caso de doping do ciclista espanhol Alberto Contador. Mas o tribunal localizado em Lausanne, na Suíça, promete divulgar o veredicto somente em janeiro de 2012.