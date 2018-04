Após AVC, Dani Piedade volta à seleção de handebol

Dani Piedade sofreu o AVC quando se preparava para jogar uma partida de pré-temporada pelo seu time, o Krim Mercator, da Eslovênia. Ela chegou a ficar 10 dias internada no hospital, sendo três na UTI, mas conseguiu se recuperar bem, voltando a jogar normalmente no final de fevereiro.

A jogadora de 33 anos vinha sendo presença constante na seleção nos últimos anos. Agora, já recuperada, Dani Piedade está de volta ao grupo para a disputa de dois amistosos contra a Áustria, marcados para 25 de maio, em Cabo Frio (RJ), e três dias depois, em Vitória (ES).

Os dois amistosos de maio contra a Áustria e o período que o grupo ficará junto treinando fazem parte da preparação do Brasil para a disputa do Campeonato Pan-Americano, que será disputado entre os dias 1º e 8 de junho, na República Dominicana.

O handebol feminino brasileiro vive um momento de grande ascensão no cenário mundial. No ano passado, o Brasil conseguiu uma inédita sexta colocação na Olimpíada de Londres e ainda teve a eleição de Alexandra Nascimento como a melhor jogadora do mundo.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras - Bárbara Elisabeth Arenhardt, Jéssica Silva de Oliveira e Mayssa Raquel Pessoa

Pontas - Alexandra Priscila do Nascimento, Dayane Pires da Rocha, Fernanda França da Silva, Jéssica da Silva Quintino e Samira Pereira da Silva Rocha

Armadoras - Amanda Claudino de Andrade, Deonise Fachinello Cavaleiro, Jaqueline Anastácio, Juliana Malta Varela de Araújo, Lígia Costa Maia da Silva e Patrícia Batista da Silva

Centrais - Ana Paula Rodrigues Belo, Deborah Hannah Pontes Nunes e Francielle Gomes da Rocha

Pivôs - Daniela de Oliveira Piedade, Débora Rodrigues Feitoza, Fabiana Carvalho Diniz e Tamires Morena Lima de Araújo