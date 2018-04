Após bronze, Isaquias se garante em final ao lado de Erlon no Mundial de Canoagem

Horas depois de comemorar a medalha de bronze no C1 1000 metros, neste sábado, Isaquias Queiroz estava de volta a água para percorrer novamente a mesma distância no Mundial de Canoagem Velocidade, em Racice, na República Checa. E ao lado de Erlon de Souza, ele se garantiu em mais uma final da competição, desta vez no C2 1000 metros.

Para irem à decisão, que acontecerá neste domingo pela manhã, Isaquias e Erlon cruzaram a linha de chegada na primeira colocação da primeira semifinal do dia. Eles marcaram o tempo de 3min43s435, vencendo por menos de um segundo a disputa direta com os romenos Victor Mihalachi e Leonid Carp, que terminaram na segunda colocação da bateria.

No Mundial, os brasileiros lutam para repetir o desempenho da Olimpíada do ano passado, no Rio, quando ficaram com a medalha de prata na disputa do C2 1000 metros. Nos Jogos, aliás, Isaquias foi um dos destaques da delegação brasileira ao terminar com três medalhas - conseguiu também prata no C1 1000 metros e bronze no C1 200 metros.

Ainda neste sábado, o Brasil faturou outra medalha em Racice. No KL3 200 metros, categoria para atletas paralímpicos, Caio Ribeiro de Carvalho ficou em segundo lugar na final e ficou com a prata. Ele cruzou a linha de chegada em 39s821, pouco atrás do ucraniano Serhii Yemelianov, ouro com 39s632.