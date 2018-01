Boxeador de 19 anos dos EUA morre após luta de estreia

A estreia profissional de Hamzah Ajahmi no boxe profissional norte-americano não poderia terminar de forma mais trágica. O lutador de 19 anos foi derrotado no último sábado por Anthony Taylor, foi imediatamente encaminhado a um hospital onde precisou passar por cirurgia no cérebro, mas não resistiu e morreu.

A confirmação da tragédia foi dada na quarta-feira pelo diretor executivo da Comissão Atlética de Ohio, Bernie Profato. Agora, o caso será investigado para saber a causa da morte.

Ajahmi sofreu um colapso no fim do quarto assalto da luta e caiu no chão. Ele reclamava de muitas dores no joelho direito e, por isso, não voltou ao combate. Somente quando foi encaminhado ao hospital ficou claro que o problema era mais sério e, minutos depois, ele já estava sendo submetido a uma cirurgia cerebral.

De acordo com Profato, o jovem boxeador da cidade de Dearborn, em Michigan, havia sido derrubado três vezes no primeiro assalto, mas se recuperou e venceu o segundo e o terceiro, de acordo com as anotações do juízes.

"Tem sido difícil. Poderia ter acontecido com qualquer um naquela noite. Não há como apontar o dedo ou culpar alguém por nada. É apenas um esporte bruto, muito bruto", declarou o técnico do boxeador, Jack Loew. "Para mim e para todos na plateia, parecia que ele tinha uma lesão na perna. Mas o garoto sofreu um colapso."