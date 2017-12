Após "carrinho" de cachorro, Clijsters sofre nova lesão A tenista belga Kim Clijsters, afastada das quadras há cerca de dois meses por causa de uma lesão no pulso, levou um susto nesta terça-feira. Durante uma "partida" de futebol com seus cachorros, ela levou um "carrinho" por trás, caiu no chão e bateu o quadril, sentindo fortes dores no local. Depois de ser atendida no hospital, Clijsters precisará descansar nos próximos dois dias para se recuperar. "Eu tropecei no Diesel e cai no chão. Realmente foi muito estúpido", contou a tenista, que confirmou que voltará às quadras na próxima semana, em torneio na França. Antes de sofrer a primeira lesão no pulso, Clijsters brigava com a francesa Amelie Mauresmo pela liderança do ranking da WTA. No começo do próximo mês, a tenista ainda pretende disputar a edição feminina do Masters Series de Madri.