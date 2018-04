Após denúncia do MP, Prefeitura é impedida de repassar verba do UFC SP

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público, no último dia 16, e concedeu uma liminar que impede que a Prefeitura repasse qualquer valor para os gastos com o UFC São Paulo. O evento foi realizado no último dia 19 e teve como principal card Vitor Belfort x Michael Bisping, no Ginásio do Ibirapuera.

Em decisão publicada no último dia 24, a Juíza Luiza Barros Rozas, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, descorre sobre uma "possibilidade de lesão aos cofres públicos com a execução de contrato de patrocínio em desacordo com as determinações legais".

Segundo publicou o Estado, também no dia 16, o motivo para a instauração do inquérito era que o valor destinado superava em mais de 70% a verba para um único evento da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação para 2013. Segundo o Ministério Público, foram destinados R$ 2,5 milhões ao UFC Brasil 2013, sendo que a pasta de esporte da capital paulista tem uma verba de R$ 3,3 milhões para eventos como o UFC.

De acordo com o Promotor de Justiça Valter Foleto Santin, que instaurou o inquérito, o patrocínio do UFC Brasil 2013 pela Prefeitura era um “gasto desnecessário, abusivo e excessivo de recursos públicos em atividade não olímpica”. O evento foi contratado no ano passado, ainda na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab.

Ainda segundo Santin, “não há indicações de interesse público devidamente justificado no patrocínio de luta conhecida por MMA (Artes Marciais Mistas), sem status olímpico, em detrimento de outros esportes de contato (Boxe, Judô, Taekwondo, Luta Livre e Luta Greco-Romana, além de Esgrima) e de modalidades olímpicas tradicionais (Atletismo, Ginástica, Natação e outras), num total de 28 modalidades, com a inclusão de Golfe e Rugby nos Jogos Olímpicos Rio 2016, em priorização indevida de atividade não olímpica”.

A princípio, o MP pediu para que o atual prefeito e o secretário de esportes fornecessem informações em até 10 dias sobre a situação legal do patrocínio.