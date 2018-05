Após desafio, Michael Phelps admite estar fora de forma

"Estou um pouco decepcionado porque eu gostaria de ter nadado um pouco mais rápido", declarou o supercampeão olímpico. "Não estou em grande forma, e eu sei o que tenho que fazer para melhorar", completou, ao minimizar seus resultados na cidade de Manchester, local do desafio.

Vencedor de oito medalhas de ouro nos Jogos de Pequim, o americano faturou apenas uma vitória (nos 100 metros borboleta) em quatro provas individuais no Duelo, que começou na sexta-feira e foi encerrado neste sábado. "Este é mais um evento de equipe do que qualquer outra coisa. Prefiro perder uma prova agora do que quando estiver em uma competição oficial", minimizou.

O desafio foi a última competição do americano neste ano. Para a próxima temporada, Phelps espera voltar a sua melhor forma para disputar o Mundial de piscina curta, em Dubai. "Estou ansioso para o Mundial do ano que vem e, depois, a Olimpíada. Se eu puder estar preparado para essas competições eu ficarei absolutamente satisfeito. [O Duelo] é um pequeno passo em direção a uma conquista maior".

Crítico dos maiôs tecnológicos, Phelps nadou apenas com uma bermuda durante a competição na Inglaterra. Ao fim do desafio, ele celebrou o possível equilíbrio da natação a partir de 2010, quando todos os nadadores usaram praticamente os mesmos trajes dentro das piscinas. "Será apenas o esporte, e não somente uma discussão sobre os maiôs", afirmou.