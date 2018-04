Após deslocar ombro, Contador disputa etapa e segue líder do Giro D'Itália

"Foi um dia difícil para mim, mas estou feliz porque consegui [correr]", disse o espanhol, dono de dois títulos na Volta da França. "Depois de três, quatro horas, eu não sabia mais o que fazer com meu braço, mas espero que, com o passar dos dias, ele melhore. Agora estou pensando apenas em descansar e colocar gelo no ombro."

Apesar das limitações no braço esquerdo, Contador conseguiu chegar na 30ª colocação no etapa de 264 quilômetros entre Grosseto e Fiuggi. Para tanto, ele reduziu a pressão dos pneus de sua bicicleta, com o objetivo de diminuiu as dores no ombro.

Esta sétima etapa foi vencida pelo local Diego Ulissi, seguido do espanhol Juan Jose Lobato e do australiano Simon Gerrans. Na lista geral, Contador está à frente do local Fabio Aru e do australiano Richie Porte.