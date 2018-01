Após doping em Sochi-2014, CAS reforça presença nos Jogos de PyeongChang

Após os casos de doping sistemático dos atletas russos nos Jogos de Sochi-2014, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) terá uma equipe reforçada em PyeongChang, que sediará os Jogos Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul, no próximo mês.

Nesta Olimpíada, a CAS terá dois escritórios à disposição dos atletas ao longo de todo o evento, que será realizado entre os dias 9 e 25 de fevereiro. Uma delas será a Divisão Ad hoc, que já é tradição nos principais eventos esportivos do mundo. Servirá para atender pequenas disputas entre esportistas e dirigentes nos Jogos.

O outro escritório vai receber a Divisão Antidoping da CAS, como foco em violações dos testes que causaram polêmica há quatro anos. Em Sochi, houve casos de doping sistemático, contando com o apoio de autoridades e governantes locais, que ajudaram a esconder e mascaras amostras positivas de atletas russos.

O caso ganhou repercussão mundial e gerou ao esporte russo a proibição de participar desta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Atletas do país, dependendo de liberação específica por parte do Comitê Olímpico Internacional (COI), poderão competir sem representarem a bandeira russa.

Esta divisão contará com integrantes selecionados pelo Conselho Internacional de Arbitragem do Esporte (ICAS), uma entidade independente que atua sob a supervisão da CAS. Segundo a entidade, todos os membros deste grupo têm experiência na área - são advogados, juízes e professores especializados em esportes e arbitragem.