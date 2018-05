Após eliminação, presidente do Napoli diz que Higuaín precisa perder peso O clima do Napoli parece que não anda mesmo dos melhores. Um dia depois da eliminação na Liga Europa diante do Villarreal, o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, veio a público e criticou a forma física do atacante Gonzalo Higuaín, principal destaque napolitano na temporada até o momento.