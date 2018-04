Após escândalo, David Beckham perde processo contra revista

LOS ANGELES - Um juiz federal deu ganho de causa à revista norte-americana In Touch, processada pelo astro David Beckham, que acusou a publicação de difamação e calúnia em um escândalo envolvendo o seu nome. Em uma reportagem, o jogador do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, foi acusado de ter traído a sua esposa, Victoria, com prostitutas.

O advogado de Beckham, Richard B. Kendall, prometeu recorrer da decisão, anunciada em Los Angeles na última segunda-feira, que beneficiou o tabloide de celebridades. Beckham solicitou o pagamento de US$ 25 milhões (cerca de R4 41 mi) de indenização, mas o juiz do caso, Manuel Real, negou o pedido.

Para justificar o seu veredicto, Real alegou que Beckham é uma figura pública e que alegações de traição contra ele são de interesse público. Além disso, o magistrado disse que não viu qualquer malícia contra o jogador na reportagem da In Touch.

A estrela do Los Angeles Galaxy chegou a afirmar, em janeiro, que estava visitando o seu pai doente em Londres na época em que a prostituta Irma Nici, uma das fontes da revista, alegou ter tido um encontro amoroso com ele, enquanto Kendall acusou a In Touch de não realizar as comprovações básicas necessárias para publicar o artigo.

Em meio ao escândalo, Beckham e Victoria revelaram no mês passado que estão esperando o quarto filho do casal.