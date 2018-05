Após escândalo, Phelps sai em defesa de Tiger Woods

Protagonista de uma polêmica que abalou sua carreira no ano passado, o supercampeão Michael Phelps saiu em defesa do golfista Tiger Woods nesta quinta-feira. O nadador disse que se identificou com a forte exposição que vem sofrendo a família do bilionário americano.

Na semana passada, Woods admitiu ter sido infiel a sua esposa, depois de seguidos boatos na imprensa sensacionalista. O golfista ganhou os holofotes após sofrer um acidente de carro na frente de sua casa. O episódio teria ocorrido por causa de uma briga conjugal e gerou repercussão nos jornais.

"Não é fácil, mas eu apenas desejo meus melhores sentimentos a ele e sua família", declarou o nadador, flagrado em uma fotografia fumando maconha no ano passado, após os Jogos Olímpicos de Pequim. "Fui o primeiro a admitir que cometi erros dentro e fora das piscinas".

"Mas não cometi os mesmos erros novamente. Tornei-me uma pessoa mais forte e tenho ajudado a evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros que eu", completou o atleta, que faturou oito medalhas de ouro na China.

Após a divulgação da foto, Phelps foi suspenso por três meses e acabou perdendo um dos seus patrocinadores. Em baixa depois do escândalo, Woods corre o risco de seguir o mesmo caminho do nadador e perder o apoio de algumas empresas.