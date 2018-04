Após esgrima, Daniel é 30º no pentatlo Daniel Santos está em 30º lugarno pentatlo moderno dos Jogos Olímpicos de Atenas. Após as disputas do tiro e da esgrima, o brasileiro soma 1.668 pontos. A liderança é do russo Rustem Sabirkhuzin,com 2.044 pontos, seguido pelo compatriota Andrey Moiseev (2.036). Os atletas ainda participam, nesta quinta-feira, da prova de natação, hipismo e corrida.