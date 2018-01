Após façanha, dupla curte Antárdida Depois de se tornarem os primeiros velejadores a concluir a Travessia do Estreito de Drake num barco sem cabine ? concluíram a aventura no sábado ?, Betão Pandiani e Duncan Ross agora vão ?brincar? no Círculo Polar Antártico. Ao lado de toda equipe de apoio que estava no barco Kotic II, vão se entregar a outros esportes, como o trekking, escalada e cross bike. O retorno ao País está programado para o dia 4 de abril.