Após fracasso, Edmundo já arruma as malas Edmundo tinha a esperança que o Palmeiras chegasse à Libertadores para renovar seu contrato, que termina em 31 de dezembro. O jogador nunca escondeu o desejo de permanecer mais um tempo no clube. O jogo de ontem, no entanto, deve ter sido o seu último com a camisa alviverde. Por enquanto, ninguém da diretoria o procurou para falar sobre o ano que vem. "Se não me chamaram para renovar o contrato até agora, acho que não devem me procurar depois da derrota para o Atlético-MG e a eliminação na Libertadores", lamentou. "É triste, pois o Palmeiras é um clube que aprendi a amar, mas isso faz parte do futebol." Sobre a atuação da equipe, Edmundo, que marcou ontem o seu 99º gol pela equipe paulista, disse que faltou garra aos jogadores. "O time tinha de ter mostrado mais vontade, mais disposição, jogado melhor." Os atletas deixaram o campo abalados com a derrota. Rodrigão, outro que deve dar adeus ao clube, chorava sem parar. Não encontrava palavras para explicar o fracasso. Caio Júnior, já de cabeça fria, tentou. "Sentimos bastante o segundo gol, foi uma ducha fria", disse. "Peço desculpas ao torcedor." O treinador terá hoje uma conversa com a cúpula alviverde para decidir o futuro. Ele já tinha um acordo verbal para prorrogar o seu contrato, que termina no final do ano. Mas o tropeço de ontem deve mudar o rumo da negociação. "Se chegarmos à conclusão que devo ficar, eu fico. Se não, vou seguir minha carreira", afirmou. A semana promete ser decisiva para o Palmeiras, com a definição do novo patrocinador e possíveis contratações. A diretoria havia afirmado que só falaria de negociações após o término do Brasileiro e esperava anunciar reforços para a Libertadores. Agora, não será bem assim.