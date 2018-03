Após Joanna e Léo de Deus, Felipe França também vai para a Unisanta

A Unisanta parece disposta a romper a tríade de clubes que dominou o último ciclo olímpico na natação brasileira. Depois de acertar com Joanna Maranhão, Leonardo de Deus e Thiago Simon, a Universidade Santa Cecília, de Santos, vai apresentar o peitista Felipe França como seu novo reforço.

Assim, o clube santista inicia o ciclo olímpico visando os Jogos Olímpicos de Tóquio um elenco que não deve nada a Corinthians, Pinheiros e Minas Tênis Clube. No sentido contrário desses três, que cortaram investimentos, a Unisanta aumentou seu time para 2017, com diversos olímpicos.

Felipe França esteve nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos e bateu o recorde sul-americano dos 100m peito na semifinal do Rio-2016, com o tempo de 59s01. Mais uma vez, porém, falhou na tentativa de subir ao pódio, terminando no sétimo lugar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da ótima temporada que fez em 2016, ele não teve seu contrato renovado com o Corinthians. Deixou o clube de Parque São Jorge junto com Thiago Simon e Leonardo de Deus, que já haviam acertado com a Unisanta, e agora vai segui-los.

Além deles, a Unisansa contratou Joanna Maranhão e Carol Bilich, mantendo Poliana Okimoto, Ana Marcela Cunha, Matheus Santana, Felipe Ribeiro, Gabi Roncatto e Nicholas Santos.