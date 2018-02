Após morte, Grécia suspende jogos coletivos por 2 semanas A Grécia suspendeu nesta sexta-feira todos as partidas de esportes coletivos por 15 dias. A decisão foi tomada após a morte de um torcedor durante confrontos entre hooligans rivais na última quinta. "Todos os esportes de equipe estão suspensos", disse o porta-voz do governo, Theodore Roussopoulos, a jornalistas após reunião extraordinária convocada pelo primeiro-ministro. Na quinta, uma briga de torcedores em Atenas antes de uma partida de vôlei feminino entre os dois principais times do país, Olympiakos e Panathinaikos, resultou na morte de um torcedor à facadas. Pelo menos outras seis pessoas ficaram feridas, uma delas em estado crítico. A Polícia prendeu 13 pessoas. Por causa disso, Roussopoulos explicou que os jogos voltarão a ser disputados somente em 13 de abril. Ele acrescentou que torcedores envolvidos em atos de violência no futuro não terão direito a liberdade condicional e serão presos.