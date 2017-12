Após nove meses, Guga volta a jogar pelo circuito da ATP Após nove meses afastado das competições oficiais da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e dos jogos de simples, o brasileiro Gustavo Kuerten anunciou nesta sexta-feira que voltará às quadras na semana que vem, em Assunção. O atleta catarinense irá disputar a etapa do Paraguai da Copa Petrobras, torneio da série Challenger. O último evento de que Guga, atual número 1.137 do ranking de entradas, participou foi a Copa Davis, em setembro, quando jogou a partida de duplas ao lado de André Sá no confronto contra a Suécia. Eles foram derrotados por Simon Aspelin e Jonas Bjorkman - o Brasil perdeu por 3 a 1 na repescagem para o Grupo Mundial. Pelo circuito da ATP, Kuerten não joga desde fevereiro, quando foi eliminado na estréia no Torneio da Costa do Sauípe (Bahia) pelo compatriota André Ghem por 2 sets a 1. ?Esta última semana de treinos foi excelente, excepcional. Vinha crescendo bem e ontem (quinta), no final do treino tive a certeza de que estou apto e preparado para competir de novo. Vou em busca do treinamento competitivo?, comentou o tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001), que também jogará a competição de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo. ?Estou muito empolgado, motivado e com a adrenalina lá em cima. Estou jogando sets há umas três semanas e disputar esse campeonato vai me ajudar bastante. Como já tinha falado, eu iria acordar um dia e sentir que estava pronto. Foi o que aconteceu?, acrescentou o tenista brasileiro, que voltou a trabalhar com o treinador Larri Passos no início de outubro - eles ficaram separados por um ano e meio. A decisão de disputar a Copa Petrobras partiu justamente do técnico gaúcho, que pediu ao diretor do torneio o convite para Guga competir. ?O Guga mostrou que estava pronto, Assunção para gente é geograficamente perfeito, e é o momento dele começar a treinar competindo, sentindo o circuito novamente. Como eu sempre gosto de fazer aquelas comparações com a Fórmula 1, é a hora de colocar o carro na pista?, disse Larri. A etapa paraguaia da Copa Petrobras será disputada entre os dias 13 e 18 de novembro, em quadras de saibro. O torneio distribui U$ 100 mil em prêmios e o campeão somará 70 pontos no ranking mundial.