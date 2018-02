Após onda gigante, Brasil 1 está em 4.º lugar na Oceania Após 60 horas de disputa, o barco Brasil 1, comandado por Torben Grael, que sofreu uma lesão na mão direita na segunda-feira, depois que a embarcação foi atingida por uma onda gigante, está em quarto lugar na terceira etapa do Volvo Ocean Race - que acontece entre as cidades de Melbourne (Austrália) e Wellington (Nova Zelândia). A liderança da etapa pertence ao barco holandês ABN Amro 1, comandado pelo neozelandês Mike Sanderson - que favorecido pelos fortes ventos de 48km/h, conseguiu suportar o ataque da embarcação espanhola Movistar. Confira a classificação da terceira etapa do Volvo Ocean Race após 60 horas: 1.º ABN Amro 1 (HOL) - Mike Sanderson 2.º Movistar (ESP) - Bouwe Bekking 3.º Pirates (EUA) - Paul Cayard 4.º Brasil 1 (BRA) - Torben Grael 5.º ABN Amro 2 (HOL) - Sebastián Jossé 6.º Ericsson (SUE) - Neal Mc Donald