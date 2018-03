Após pedir adiamento de jogo, Abel Braga brinca e comemora vitória do Flu

Após pedir o adiamento do jogo do Fluminense contra a Portuguesa, por causa da chuva e do alagamento no gramado do estádio de Los Larios, no domingo, o técnico Abel Braga mudou o discurso diante da vitória do seu time, pelo placar de 3 a 0, em rodada do Campeonato Carioca.

Em tom de brincadeira, o treinador disse até que merecia uma "bronca" por ter pedido a mudança na data da partida. A forte chuva em Duque de Caxias chegou a causar o adiamento do início do jogo em 30 minutos.

"Os jogadores assumiram o risco e nos deram uma vitória muito legal. Hoje eles que têm de me dar bronca por não querer o jogo", disse Abel, entre risos, após o bom resultado do time tricolor.

"Eu fui contra a partida, o vice-presidente do clube foi contra, meu médico, o [gerente de futebol] Alexandre Torres. Eu comentei que o jogo ficaria igual na parte técnica. E os jogadores quiseram jogar. Jogaram e ganharam. Minha contribuição foi zero", comentou Abel.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O campo encharcado virou motivo de preocupação para o técnico por causa do excessivo desgaste físico de jogar sobre poças d'água e também em razão do risco de lesões. Na quarta-feira, o Flu vai enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, pela Copa da Primeira Liga.

"A gente quer ganhar, classificar na Primeira Liga, ficar em primeiro no nosso grupo, tentar fazer tudo o melhor. Mas não posso arriscar tendo jogadores que podem entrar com risco de lesão. Enfrentamos Friburguense, Madureira, Criciúma, Vasco, Resende e Portuguesa. Como aguentar isso?", questionou o treinador, ao reclamar da recente sequência de jogos do Fluminense neste início de ano.