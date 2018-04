Após perder Giuliano para o futebol russo, Roger sinaliza Grêmio com Negueba Depois de perder Giuliano, negociado com o Zenit, da Rússia, o técnico Roger Machado tratou logo de encontrar um substituto. No treino desta sexta-feira, ele colocou Negueba no lugar do meio-campista e encaminhou a equipe para o duelo contra o São Paulo, domingo, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.